Aumentan pacientes con enfermedades respiratorias

El ingreso del frente frío número siete, trajo como consecuencia bajas temperaturas y múltiples consultas médicas por enfermedades respiratorias en Hospitales, Unidades, Dispensarios y consultorios particulares de Piedras Negras.

El doctor Héctor Hermilo Rodríguez, de la Secretaría de Salud en el Estado, confirmó un incremento de consultas de hasta un 20 por ciento en el Hospital, y señaló que el cambio brusco de 30 grados en promedio a 7 grados, en menos de 30 horas, provocó esta situación.

Por ello recomendó a toda la población a que se aplique la vacuna contra la influenza cuanto antes, que puede ser en el IMSS, ISSSTE, o en el Hospital de la Secretaría.

El jefe de Jurisdicción Sanitaria, dijo que el Gobierno del Estado puso a disposición 30 mil dosis para la Región Norte.

SEGUIRÁN LAS TEMPERATURAS

Por otra parte, el meteorólogo Edgar Carballido, informó que continuarán las bajas temperaturas hoy sábado y el domingo.

No hay pronósticos de lluvias para el fin de semana, ni tampoco ráfagas de viento, que llegaron a los 60 kilómetros por hora jueves y viernes.

Hoy sábado amanecerá soleado con 24 y 9 grados durante el día y la noche, además de viento del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. Y el domingo se pronostican 25 y 13 grados.

REFUGIAN A INDIGENTES

Durante jueves y viernes, personal de Protección Civil a cargo de Sergio Balbuena, recorrieron la ciudad para entregar cobertores a indigentes y migrantes.

“No hubo necesidad de trasladarlo a albergues, porque no quisieron, pero seguiremos con los recorridos esta mañana, para seguir apoyando”, indicó

Finalmente dio afirmó que conforme lleguen más frentes fríos, se redoblarán esfuerzos para proteger a todas estas personas.

“Aprovecho para invitar a toda la ciudadanía a que extreme precauciones, si van a encender calefactores”, y recomendó llevarlos a Bomberos donde se inspeccionará cualquier falla.

Doctor Héctor Hermilo Rodríguez, recomendó vacunarse contra la influenza.