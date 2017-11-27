Aumentó la visita de cazadores este fin de semana

Piedras Negras, Coah.- Comenzó la llegada importante de cazadores estadounidenses tras el Día de Acción de Gracias; y la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA), informa sobre la venta de mil 600 cintillos durante toda la temporada de caza de venado cola blanca.

“La temporada de caza de venado cola blanca empezó la semana pasada, el 17 de noviembre y empezaron a entrar desde entonces. Es la costumbre de ellos después del Día de Acción de Gracias”, dijo Juan Guadalupe Garza Menchaca, delegado regional del SEMA.

En una semana se han expedido más de 700 cintillos en la oficina de SEMA, aunque la mayoría de los cazadores, empezaron a llegar este fin de semana.

Al menos el 80 por ciento, tienen experiencia de caza en esta región. “Son cazadores que tienen más de 10 años viniendo, aunque sí se han visto más nuevos”, dijo el entrevistado.

Los cazadores tienen contratada la cacería por toda la temporada, se quedan el fin de semana, algunos ocho o diez días y son constantes sus vistas hasta mediados de enero cuando concluye el tiempo de caza.