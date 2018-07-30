Aún es alto el desperdicio de agua potable

Piedras Negras, Coah.- De acuerdo a las mediciones, hay un 60 por ciento de eficiencia por parte del organismo del vital líquido, aun así el 40 por ciento se desperdicia por fugas y otros motivos, explicó Arturo Garza, gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS).

Dijo que junto a este 40 por ciento de desperdicio del agua por tubería obsoleta o rota, hay una alta cantidad de personas que usan indiscriminadamente el agua que llega a sus hogares, ya sea porque llenan albercas, riegan plantas, patios y lavan automóviles con uso continuo de agua potable, o ya sea por las conexiones clandestinas que provocan fugas.

Se desperdicia más agua de la que se requiere, ante la mala conciencia de consumo, las conexiones clandestinas mal hechas, aunado al déficit en los sistemas de distribución, se desperdicia más de la mitad.

El funcionario municipal reconoció que el organismo debe volverse más eficiente en cuanto a mejoras de infraestructura como tuberías o equipos de bombeo a fin de evitar el desperdicio de agua por tubería vieja o mal funcionamiento de estas redes y maquinaria, pero también hay alta incidencia del usuario como robo de agua, fugas en casa, desperdicio del líquido por falta de micro medición, entre otros consumos inadecuados.