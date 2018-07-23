Aún no funciona al 100% la Línea de Emergencia 911

Autoridades confirman que el sistema de emergencia 911 aún no funciona al 100%, así lo dio a conocer la

la Fiscalía General del Estado, delegación Región Norte y lo confirmó la alcaldesa Sonia Villarreal en su cuenta de Twitter.

La funcionaria mencionó, que al inicio, la línea 911 contaba con un 53 por ciento de efectividad, sin embargo, hoy la línea funciona al 97 por ciento.

Es decir 3% de las llamadas no tienen una respuesta favorable, lo que podría poner en riesgo a una pequeña parte de la ciudadanía.

Los datos fueron recabados por la Subsecretaría de Inteligencia de la Dirección General del C4.

Destacan también que junio fue el mes con más llamadas “reales” con 4,543 contra las 2,586 recibidas en julio.

Ciudad Acuña recibió 2,975 llamadas en junio y 1,604 en lo que va de este mes.

Mientras el resto de los municipios de la Región Norte compilan 179 llamadas “reales” en junio y 179 en julio.