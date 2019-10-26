Aún no resuelven homicidios dolosos

La Fiscalía General del Estado informó que en el presente año se han registrado 26 homicidios entre dolosos, culposos y abatidos en enfrentamientos, la mayoría están resueltos y solo restan tres por ser esclarecidos en cuanto a detención de responsables.

Los casos que no han sido resueltos siguen bajo investigación, por lo que se recaban medios de prueba por parte del ministerio público y de la Agencia de Investigación Criminal.

Los tres homicidios que permanecen pendientes son el de un migrante hondureño identificado como Jesús N. suscitado en el mes de enero en un rancho ubicado en el Ejido Piedras Negras.

El asesinato de Santos Medina Durón de 28 años, quien fue localizado enterrado en un predio ubicado a la altura del ejido Centinela en el mes de febrero, este joven estaba reportado como desaparecido de la colonia Argentinas desde diciembre del 2018.

También el homicidio de Pedro Salomón de León de 27 años, quien fue encontrado enterrado en un predio ubicado a espaldas de la antigua maquiladora MACESA la cual era utilizada como albergue para migrantes en el mes de febrero.

En estos casos las carpetas de investigación continúan abiertas, ya que hasta el momento no ha sido posible localizar a los presuntos responsables.

En lo que va del 2019 se han logrado esclarecer 23 homicidios en los que figuran dolosos, culposos y abatidos en enfrentamientos entre policías y civiles armados.

Las carpetas de investigación han sido concluidas en los casos resueltos y los presuntos responsables han sido procesados después de lograrse su detención.