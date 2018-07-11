Aún sin entregar recursos para el campo

Piedras Negras, Coah.- En enero de este año se hizo la convocatoria para que los ejidatarios y pequeños productores presentaran sus proyectos a fin de recibir financiamiento para equipo e insumos a través del programa “Concurrencia Municipalizado”, en abril se realizó la última etapa para determinar a quiénes pasaron y tras definirse, 13 beneficiarios, todavía deben esperar un mes para entregarse los recursos.

Se atravesó la temporada electoral y el municipio está en el dictamen final y en un mes se estima la entrega de los recursos, aunque ya tienen definido los 2.1 millones de pesos de los proyectos para el campo a través de este programa.

Arnoldo Guajardo, director de Desarrollo Rural municipal explicó que las solicitudes que llegaron al municipio son de los diferentes ejidos e incluye rastras, arados, corrales de manejo, cercos perimetrales, ordeñadoras y fertilizadoras, que con este programa se les subsidiará el 50 por ciento.

Reconoció que las recientes precipitaciones (2 a 5 pulgadas, en algunas áreas), mitigan una parte de la sequía, pero los daños continúan en la siembras forrajeras secas, ganado muerto y abrevaderos casi sin agua.

“Todavía no están llenos los bordes de los abrevaderos, los agostaderos y los pastos aún no se restablecen. Ahora que se aproxima la canícula y esperemos que no afecte más la sequía, con que sigan presentándose más lluvias para que mitigue la sequía recurrente de esta temporada”, concluyó.