Aún sin esclarecer asaltos en tiendas

La Fiscalía General del Estado está trabajando en investigaciones para esclarecer los asaltos cometidos a negocios, son muchos los que aún están pendientes por esclarecer.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, informó que se integran carpetas de investigación en relación a los robos con violencia que se han registrado en el presente año.

Indicó que son 46 los asaltos a negocios que se han registrado en un lapso de 10 meses, del total solamente un porcentaje muy mínimo ha sido esclarecido.

Señaló que los casos que están pendientes continúan bajo investigación por parte del Ministerio Público.

Comentó que las carpetas de investigación se están integrando a fin de continuar recabando medios de prueba y testimonios.

Refirió que en algunos casos se han revisado videos en donde se observa el momento del atraco, por lo que se busca recabar información para lograr identificar a los presuntos responsables.

Argumentó que se tienen varias líneas en algunos de los asaltos a negocios, por lo que se seguirá trabajando hasta lograr su completo esclarecimiento.

Manifestó que hasta el momento no ha sido posible lograr la detención de los responsables, pero al momento en que se logre la identificación de estos sujetos se solicitarán órdenes de aprehensión.

Mencionó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal están trabajando en todos los asaltos cometidos a negocios que están pendientes.