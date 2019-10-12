Aún sin identificar el civil abatido

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se estaba trabajando en lograr la identificación del abatido en un enfrentamiento registrado el pasado jueves en el municipio de Guerrero, las investigaciones se siguen realizando.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado en la Zona Norte 1, declaró que la persona que murió tras suscitarse un ataque en contra de elementos policiacos del estado, recibió varios impactos de bala.

Informó que se tomó conocimiento y se integra actualmente una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público.

Indicó que el cuerpo fue trasladado a Piedras Negras para que se le practicara la autopsia por parte del médico legista en el Servicio Médico Forense.

Señaló que varias personas se trasladaron hasta esta frontera para tratar de lograr la identificación del abatido en dicho enfrentamiento.

Comentó que no se ha dado a conocer información sobre la identificación oficial del fallecido en cuanto al nombre y de dónde es originario.

Refirió que los hechos se suscitaron sobre una brecha de terracería situada en el municipio de Guerrero a unos 800 metros de la carretera federal 2.

Argumentó que elementos de Fuerza Coahuila a bordo de una unidad realizaban un recorrido cuando fueron atacados a balazos por cuatro sujetos que estaban escondidos entre los arbustos.

Manifestó que la agresión fue repelida, logrando abatir a uno de los civiles armados, mientras que los otros tres escaparon.

Mencionó que no hubo policías lesionados en dicho ataque, por lo que se realizan investigaciones para dar con el paradero de los otros civiles armados.