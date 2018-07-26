Autoridades esperan que el transporte público baje sus tarifas durante la feria

Tarifas especiales de taxis, servicio de rutas urbanas, vialidades y seguridad, son temas que analizará en unas horas más el Comité Organizador de la Feria de Piedras Negras con concesionarios del transporte y Seguridad Pública.

Héctor Rodríguez, presidente del Comité, adelantó que hay mucha disposición de los transportistas para dar el servicio de las 5 de la tarde a la 1 de la madrugada, desde cada colonia.

“Con los taxistas vamos a solicitarles una tarifa especial esos 10 días, para que la gente pueda llegar más rápido a sus hogares, sobre todo durante la noche”, indicó.

Con Seguridad Pública se reunirán este día, para analizar el tema de las vialidades en los alrededores del Auditorio “Santiago V. González”.

Pero también para conocer sus estrategias de seguridad, que garanticen la tranquilidad y buena diversión de los nigropetenses y visitantes a este evento.

“El tema de la seguridad es prioridad para nosotros como Comité, por ello vamos a hacer la petición formal al Comisario (Ernesto Limas), para que nos dé todo su apoyo”, concluyó.