Autoridades justifican prohibir el trabajo de altruistas

“Por disposición municipal SE PROHÍBE la presencia de pedigüeños e indigentes en el Centro Histórico de Piedras Negras, así como toda actividad en esta vía pública”, afirmó Gerardo Velázquez, jefe de Inspectores Multidisciplinarios.

De esa manera respondió a la actitud de uno de sus inspectores, al impedir que tres profesionistas solicitaran apoyo de automovilistas y peatones a metros del Puente Internacional I, para comprar despensas y donárselas a un grupo de migrantes africanos.

“No se permite ninguna acción de este tipo en la vía pública, deben contar con un permiso del Ayuntamiento, en su caso”, reiteró.

El inspector fue grabado por los jóvenes y subido a “Facebook” donde encontró voces de apoyo a esta noble causa, pero también críticas al empleado municipal.

Los profesionistas se fueron a tocar música en HEB y allí mismo compraron tres despensas que donaron a los migrantes.

“Imagínate si le damos chanza a estos jóvenes sin permiso, luego todos van a querer utilizar las vías públicas, sostuvo Velázquez.

Destacar que un grupo de migrantes africanos llegaron a Piedras Negras para cruzar a los Estados Unidos, donde solicitarían asilo político.