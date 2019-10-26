Avanza proceso de escrituración

El secretario técnico del Instituto Nacional del suelo sustentable (INSUS), José Daniel Magallanes Galaviz, informó que hasta el momento van 450 registros en diferentes colonias por lo que en los próximos días iniciarán el proceso de registro en la Colonia Doctores.

Añadió, que ya se trabajó en las colonias ejido Piedras Negras, Piedra Angular, El Edén, Ramos Arizpe, el Cenizo, Nueva Imagen y los pinos, dónde se ha logrado un registro de 450 viviendas.

En este sentido, dijo que este sábado y domingo estarán en la colonia Doctores en un horario de 9 de la mañana a 16:00 horas de la tarde, esto con el propósito de llevar el servicio a los ciudadanos y que no se desplacen mucho.

Añadió que se tiene muy buen avance, ya que en Piedras Negras el registro es de 450 viviendas, sin embargo, en la Región es de alrededor de 600, además de que también se han atendido a personas con dudas en cuanto a los trámites y los requisitos.

"Hemos notado muy buena respuesta, diario recibimos entre 30 o 40 personas, algunas de ellas si pueden participar y a las otras les decimos qué pueden hacer para participar", expresó.

Añadió que también se pueden acercar personas de otras colonias que aún no se han visitado a fin de conocer la necesidad y con ello poder saber cuál sería la siguiente Colonia.

Indicó que la meta para este año es de 2000 registros, en caso de que incremente este número se hará una segunda etapa en el próximo año.

Finalmente dijo que el proceso de registro concluirá en el próximo mes de noviembre, para hacer la entrega de las primeras escrituras en el próximo mes de diciembre a más tardar en el mes de enero del 2020.

Daniel Magallanes.