Baja consumo de gas natural

El precio y consumo del gas natural baja en el verano, principalmente en el área residencial, afirmó Morris Libson Valdez de Conagas.

La baja demanda, dijo, es aprovechada por la empresa para llevar a cabo una fiscalización de fugas en los casi 700 kilómetros de tubería en estos meses de verano.

Agregó que el precio del gas se mantiene sin variaciones desde hace meses, a 4 pesos el metro cúbico más IVA en lo que es la molécula.

“Cada año enfrentamos esta baja de consumo, sobre todo en las casas, porque la gente no utiliza el boiler de agua para bañarse, cocina poco o mucho menos para utilizar calentadores”.

Estimó una reducción de hasta un 30 por ciento cada verano.

Por otra parte indicó que la compañía está aprovechando este tiempo para priorizar fugas, primero localizándolas y después reparándolas.

Conagas importa el gas natural de los Estados Unidos y lo comercializa en esta frontera.

Su mayor consumo se genera en el sector industrial y comercial, surtiendo a empresas como Constellation Brands, Hendrickson y Rassini, entre otras.