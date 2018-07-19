Bajan los buscadores de empleo en vacaciones pero ofertas siguen en movimiento

Piedras Negras, Coah.- Aunque la bolsa de trabajo se actualiza casi a diario, los buscadores de empleo disminuyen por la temporada vacacional, pero las oportunidades laborales siguen atendiéndose de manera ordinaria.

Si bien, algún personal de las oficinas locales del Servicio Nacional del Empleo estará en periodo vacacional a partir de la próxima semana, habrá guardias que atenderán a los buscadores de empleo que quieran presentar solicitudes.

Las ofertas laborales siguen en movimiento, ya que está alta la oferta laboral, dijo Juan Alfredo Botello Nájera, coordinador de las oficinas. Cada mes se renuevan alrededor de 800 vacantes, con diversidad de perfiles en el ramo industrial y de comercio, que son los principales giros.

“Hay para todo tipo de perfiles, aunque en menor técnicos y profesionistas, pero sí se están actualizando constantemente”, sostuvo el entrevistado.

Debido a los empleos generados en la ciudad y región, los desempleados son pocos en comparación de hace uno cinco o seis años que había pocas oportunidades, señaló sin especificar en cifras.