Bajan los menores de circuito

Piedras Negras, Coah. - El flujo de menores de circuito (niños y adolescentes migrantes de Piedras Negras) han disminuido, ya que antes ocupaba hasta el segundo lugar en atención más frecuentes en la Casa YMCA de atención a menores migrantes, y ahora se presentan de uno a dos por mes.
Rafael Martínez Martínez, consideró que, a través del DIF y otras instituciones de apoyo a la familia, se pudo bajar estas cifras que antes eran alarmantes, ya que se utilizaban estos menores para traficar con personas, incluso sustancias ilícitas, aumentando la delincuencia.
Destacó que, ahora, los menores que suelen ingresar a esta casa son adolescentes -mayores de 15 y menores de 18 años de edad-, la mayoría del estado de Guanajuato y del Estado de México, aunque también se están viendo cada vez más presentes originarios de Guerrero, la mayoría con el afán de reunirse con algún familiar y empezar a trabajar en aquel país.
En este verano el flujo en general de menores ha bajado, expuso, alcanzando una atención de hasta 20 por mes, los cuales, a pesar del calor intenso, están llegado al albergue en buenas condiciones de salud, sin deshidratación alarmante, incluso sin lesiones en los pies, lo que señala que son capturados rápidamente y no después de dos a tres días de caminata en extensas áreas despobladas del país.