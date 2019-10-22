Bajará temperatura hasta los 7 grados

La entrada del sistema frontal número 7 causará bajas en las temperaturas de 8 grados centígrados, con posibilidades de lluvias y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

De acuerdo al boletín del Centro de Prevención de Desastres, el fenómeno ingresará el jueves.

Hoy martes y miércoles se mantiene el paso del frente frío número 6 con clima ligeramente caluroso y pocas posibilidades de lluvias.

El jueves amanecerá soleado con 29 grados y vientos del sur sureste de 10 a 15 kilómetros por hora.

Por la noche se pronostican probabilidades de lluvias y 13 grados de temperatura, ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora.

El viernes hay un 20 por ciento de probabilidades y se mantiene las ráfagas de viento, con 8 grados de temperatura.