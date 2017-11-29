Bajarán las temperaturas este jueves

Vientos fuertes, superiores a los 60 km/h, así como tolvaneras, es lo que el Servicio Meteorólogico Nacional (SMN) pronostica para las próximas horas en los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Esto debido a la entrada del frente frío numero 12 de la temporada invernal 2017, por lo que continuará el ambiente muy frío durante la mañana y noche en el norte del país, así como heladas matutinas; mientras que para la tarde dominará ambiente seco y cálido en la mayor parte del territorio nacional.

Se estima que para la ciudad de Piedras Negras el termómetro baje hasta los 11 grados centígrados durante la noche de jueves y parte del viernes.

En su boletín el SMN informa que las condiciones de estabilidad atmosférica aunadas a la presencia de humedad, generan bancos de niebla o neblina que pueden reducir la visibilidad horizontal significativamente durante las primeras horas de la mañana o por la noche del jueves.