Border Patrol refuerza su vigilancia

EAGLE PASS, TEXAS.- Autoridades fronterizas fortalecieron la vigilancia en Puentes Internacionales y márgenes del río Bravo, ante la oleada de migrantes de países como África, Honduras y Brasil, que están llegando a Piedras Negras.

Estas personas buscan cruzar a los Estados Unidos y solicitar asilo político en busca de una mejor vida.

Sin embargo agentes de la Patrulla Fronteriza se colocaron en la guardarraya del Puente I este fin de semana, bloqueando el paso de los migrantes hacia Eagle Pass.

En la ribera del río Bravo, patrullas del “US Customs and Border Protection”, así como de otras agencias de la Ley, realizaron recorridos a todo lo largo de la mancha urbana, principalmente en lugares poco profundos y que son rutas utilizadas para llegar a territorio americano.

Además se observaron a militares en los módulos de revisión de ambos puentes.

En Piedras Negras, una camioneta de Seguridad Pública se instaló a la entrada del Puente I, para impedir que los migrantes se queden a dormir en las inmediaciones.

“El flujo cada vez mayor de migrantes por esta frontera es el reflejo de la seguridad que se vive en Piedras Negras y Coahuila”, reconoció Hermelo Castillón, secretario del Ayuntamiento.

Dijo que el reconocimiento como la frontera más segura del país ha sido gracias a la coordinación de todas las corporaciones policíacas.