Brindan maquiladoras horarios flexibles para estudiantes

Piedras Negras, Coah.- Las maquiladoras de Piedras Negras cuentan con horarios flexibles para que estudiantes puedan trabajar y resolver en parte la demanda de mano de obra en esta industria, dado el crecimiento en los contratos de producción y esto ha disparado la emisión de permisos o cartas laborales en la Secretaría del Trabajo (Setra).

En más de un 300 por ciento se tramitan estas cartas-permiso que requieren los menores de edad, pero deben tener los 16 años cumplidos para poder otorgarla, ya que los que aún tienen 15 años requieren de la aprobación de sus padres, además de pocas horas de trabajo.

Y es que, la industria maquiladora, cuenta en algunas empresas con horarios flexibles de cuatro horas, por ejemplo, de 7 a 12 del mediodía, y otros por la tarde en la misma cantidad de horas para que puedan realizar las actividades escolares en caso de que quieran continuar laborando.

Esto permite captar trabajadores locales o de la región, y evitar buscar en otros municipios o regiones, pero además, las autoridades señalan qué benéficos son estos horarios a fin de que los menores no caigan en trabajos informales, como se ha estado detectado en establecimientos de lavacarros que tienen a menores trabajando en condiciones poco seguras para su edad.