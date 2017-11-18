Buen Fin para obtener la licencia

Piedras Negras, Coah.- El Gobierno del Estado autorizó el descuento del 50 por ciento en el precio de las licencias de conducir durante la jornada del Buen Fin del 18 al 20 de noviembre, el costo será de 350 en el trámite a particulares.

Raúl Calvillo, delegado local de la oficina de Transporte, dijo que las oficinas estarán abiertas este sábado 18 y domingo 19, así como el día festivo lunes 20 de noviembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde para los interesados en adquirir el documento a mitad de precio, ya que el costo actual es de 616 pesos.

La autorización se confirmó en último momento, en comparación al programa del 2016, que se promocionó con tiempo para que los interesados estuvieran preparados.

El año pasado el descuento que las autoridades estatales aplicaron fue de un 65 por ciento de descuento, quedando el costo solo en 200 pesos.