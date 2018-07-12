Burocracia sale de vacaciones

A partir del lunes, miles de burócratas estatales y federales, así como empleados municipales, saldrán de vacaciones de verano, aprovechando el receso escolar de sus hijos.

Algunas dependencias permanecerán cerradas pero con personal de guardia, otras como las municipales estarán abiertas pero se rotará el personal para seguir atendiendo a los ciudadanos.

Algunas oficinas comenzaron a colocar avisos a los ciudadanos.

En el caso del municipio, las vacaciones serán controladas, es decir, sale un grupo una semana y luego otro grupo.

Dependencias de emergencia como Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y Justicia, permanecerán abiertas todo el período vacacional, por el tipo de trabajo que desempeñan.