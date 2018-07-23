Burócratas buscan pensionarse

Catorce empleados municipales tramitan su pensión de retiro laboral este año, y seguramente la obtendrán aseguró Porfirio González, director del Sistema en Piedras Negras-.

Dijo también que el fideicomiso es superior a los 15 millones de pesos de los 5 millones con que arrancaron en 2017.

Confirmó que 8 trabajadores cumplirán los 65 años de edad en este 2018, seis más tramitan pensión por incapacidad médica permanente o total.

Estos últimos están tramitando –como primer paso- su incapacidad ante el ISSSTE, para nosotros determinar el porcentaje a pagar a cada uno.

El padrón de pensionados es de 179 trabajadores municipales.

El fidecomiso fue creado el año pasado por el ex alcalde Fernando Purón Johnston y el tesorero Ignacio Guajardo.

Porfirio González dijo que gracias a esta iniciativa se cuentan con fondos suficientes para lograr el objetivo de este Sistema.