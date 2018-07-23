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Coahuila

Burócratas buscan pensionarse

Por Staff / La Voz - 23 julio, 2018 - 08:49 p.m.
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      Catorce empleados municipales tramitan su pensión de retiro laboral este año, y seguramente la obtendrán aseguró Porfirio González, director del Sistema en Piedras Negras-.

      Dijo también que el fideicomiso es superior a los 15 millones de pesos de los 5 millones con que arrancaron en 2017.

      Confirmó que 8 trabajadores cumplirán los 65 años de edad en este 2018, seis más tramitan pensión por incapacidad médica permanente o total.

      Estos últimos están tramitando –como primer paso- su incapacidad ante el ISSSTE, para nosotros determinar el porcentaje a pagar a cada uno.

      El padrón de pensionados es de 179 trabajadores municipales.

      El fidecomiso fue creado el año pasado por el ex alcalde Fernando Purón Johnston y el tesorero Ignacio Guajardo.

      Porfirio González dijo que gracias a esta iniciativa se cuentan con fondos suficientes para lograr el objetivo de este Sistema.

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