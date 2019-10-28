Busca SNE atraer a jóvenes a bolsa

Los jóvenes son de los grupos que suelen caer en trabajos informales por la falta de experiencia y preparación, por lo que piden acercarse al Servicio Nacional de Empleo para vinculación a vacantes o programas de capacitación.

Ante la llegada de industrias y apertura de más comercios en la ciudad, las oportunidades laborales son amplias y esta institución conglomeran a diferentes empresas con variedad de vacantes que se adapten a las necesidades de cada solicitante, señaló el personal de la dependencia.

Si bien los jóvenes en lo laboral son de los grupos vulnerables, ya que se les dificulta la colocación en un empleo formal por diversos factores que relacionan la edad, la falta de experiencia y los estudios, hay empresas que brindan estas oportunidades de desarrollo.

El Departamento de Vinculación Laboral en las oficinas del empleo, atiende a jóvenes estudiantes o que quieren empezar a laborar y que no tienen experiencia, acercando programas de capacitación y vacantes de medio tiempo.

De esta manera, al buscador de empleo se le da seguimiento y ayuda a definir los resultados para saber qué porcentaje están desocupados y los requerimientos de la población juvenil en el mercado laboral.

Lo más importante es que accedan a empleos formales, que incluyen todas las prestaciones laborales y normas que pide la Ley Federal del Trabajo.