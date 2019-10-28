Buscan a ladrones

La Fiscalía General del Estado informó que se realizan las investigaciones para esclarecer el robo de un vehículo en el sector Fuentes y que fue recuperado en la colonia Lázaro Cárdenas, testigos señalan a dos personas del sexo masculino como ser las presuntas responsables.

La tarde del viernes elementos de la Policía Preventiva Municipal localizaron abandonado un automóvil el cual contaba con reporte de robo.

Se trata de un Chrysler 200 color negro con placas del estado de Coahuila, el cual se encontraba en un predio baldío situado sobre la calle Chihuahua en la colonia Lázaro Cárdenas.

La unidad presentaba daños al interior, principalmente en el tablero, por lo que fue asegurada con una grúa.

El caso se encuentra a disposición del ministerio público, por lo que ya se integra una carpeta de investigación para resolver la situación y dar con el paradero del o los responsables.

Miguel "N" es el propietario y lo reportó como robado al sistema de emergencias 911 la madrugada del viernes, horas después se logró su localización.

Dijo que lo dejó estacionado cerca de la clínica 79 del IMSS sobre avenida H. Colegio Militar casi cruce con Periodistas, por lo que al querer retirarse el mueble ya no se encontraba.

Por su parte elementos de la Agencia de Investigación Criminal están trabajando en el caso, ya que testigos comentan que observaron a dos personas del sexo masculino jóvenes viajar a bordo del carro antes de dejarlo abandonado.