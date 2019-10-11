Buscan a pareja que asaltó a taxista

La Agencia de Investigación Criminal informó que buscan a la pareja responsable de asaltar a un taxista en la colonia Gobernadores, podría dedicarse a cometer atracos en diferentes puntos de la ciudad.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la unidad masiva, indicó que se integra una carpeta de investigación por el atraco registrado la madrugada del miércoles provocando una movilización por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal y Agencia de Investigación Criminal quienes acudieron a tomar conocimiento.

Señaló que el chofer del taxi de la línea Chapulín Yair N. proporcionó características en cuanto a vestimenta de los responsables para que se efectuara la búsqueda.

Comentó que el sujeto vestía camisa negra y pantalón de mezclilla azul, mientras que la mujer blusa floreada y pantalón de mezclilla azul.

Refirió que los subió en la zona Centro sobre la calle Zaragoza para después dejarlos sobre la arteria Nazario Ortiz en la colonia Gobernadores.

Argumentó que fue la mujer quien lo amenazó con el arma blanca, mientras que el individuo le quitó los mil 200 pesos en efectivo.

Manifestó que se realizan investigaciones a fin de dar con su paradero, ya que los responsables podrían dedicarse a cometer asaltos.

Mencionó que se revisarán cámaras urbanas y particulares para detectar la ruta que tomó el taxi al momento de levantar a la pareja y al bajarla para luego el chofer ser asaltado.