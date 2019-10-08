Buscan a responsable de fatal atropellamiento

La Agencia de Investigación Criminal informó que se realiza la búsqueda del presunto responsable de provocar la muerte de una persona a la cual arrolló en el sector Fuentes el pasado jueves.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado de la Fiscalía General del Estado, señaló que la carpeta de investigación ahora se integra por el delito de homicidio, una vez que se confirmó el deceso de Mario Alberto Caballero de la Garza de 49 años.

Comentó que el ahora occiso viajaba a bordo de un triciclo debido a que se dedicaba a la venta de tacos al vapor.

Indicó que sobre la calle Periodistas entre Jazmín y Jiménez fue arrollado por una camioneta Nissan X-Terra color verde, con placas del estado de Texas.

Refirió que el presunto responsable se retiró dejando al lesionado tendido en plena calle ante la mirada de varios testigos.

Argumentó que los mismos familiares proporcionaron información que permitió la identificación del responsable, quien responde al nombre de Juan Francisco Galván.

Manifestó que se está trabajando en la carpeta de investigación para localizarlo, ya que es necesario que se presente a comparecer ante el Ministerio Público.

Mencionó que se está a la espera del resultado de la autopsia que el médico legista le practicó a la persona fallecida.

Agregó que se desconoce de momento si el presunto responsable pudiera encontrarse en la unión americana, ya que se tiene información de que es residente.

Añadió que una vez que se logre confirmar dicha versión se estarían enviando los oficios de colaboración correspondientes.