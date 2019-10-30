Buscan aprehender a enfermero del IMSS

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se encuentra bajo investigación una supuesta violación cometida en agravio de una menor de 11 años por parte de su padrastro quien es enfermero de la clínica 11 del IMSS, el caso se está manejando como abuso sexual por el momento.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la unidad masiva, señaló que se formalizó una denuncia en contra de Javier N de 32 años quien es acusado de ultrajar a su hijastra.

Comentó, que los hechos se suscitaron en su domicilio ubicado en la colonia Villa Real, fue la abuela de la niña quien presentó la querella correspondiente.

Indicó que se está integrando una carpeta de investigación, ya que se tienen que recabar medios de prueba y testimonios.

Refirió que en un principio se había manejado la versión de que se trataba de una violación en agravio de la menor de 11 años por parte de su padrastro.

Argumentó que es muy importante recabar pruebas principalmente, ya que se trata de un delito de índole sexual cometido contra un menor de edad.

Manifestó que se estaría solicitando un mandamiento de captura para realizar la detención del presunto responsable.

Mencionó que también se espera el dictamen del médico legista de la Fiscalía General del Estado a fin de establecer si se trata de una violación o de un abuso sexual.

Agregó que el sujeto podría ser presentado ante un juez de control para enfrentar un proceso judicial una vez que sea detenido.