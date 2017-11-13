Buscan certificación de estudios de secundaria

Piedras Negras, Coah.- Un amplio porcentaje de jóvenes mayores de 15 años de edad buscan la certificación del nivel secundaria para laborar, aunque en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, buscan que haya continuidad educativa y cursen el bachillerato.

Los menores que no logran pasar su nivel secundaria de manera escolarizada y tienen más de 15 años se unen a esta coordinación a fin de concluirla en la brevedad posible y no interrumpir sus estudios.

Roberto Bustamante, supervisor local, dijo que el “rezago fresco”, como les llaman, los introducen a una programación de seguimiento educativo con más horas de capacitación para que puedan recuperar las clases perdidas y certificarse.

Así como en los meses de julio y agosto, se presentan una amplia demanda del servicio por jóvenes que no lograron concluir su nivel secundaria, los meses de enero y febrero también se acerca el rezago fresco.

“Hay muchas opciones de continuar la preparatoria, se abrieron más planteles en la ciudad y también nosotros IEEA cuenta con preparatorias en línea”, mencionó el entrevistado.

El IEEA cuenta con tres plazas comunitarias, una ubicada en la avenida Carranza en seguida de un banco, otra más en la plaza comunitaria del ICOJUVE y la tercera en Real del Norte.