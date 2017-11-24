Buscan combatir el consumo de drogas en ambos lados de la frontera

Existe preocupación por las autoridades texanas por el uso de drogas, principalmente por la marihuana y la llamada zombi, así lo señaló el Sheriff del Condado de Maverick, Tom Schmerber, dijo que por parte de las autoridades ya se están tomando las acciones correspondientes para estar preparados.

Dijo que se ha tenido un problema muy grande con las personas que usan marihuana, y que consumen dos onzas, y se está trabajando con un programa por parte del estado, donde las personas que consumen esta droga reciben pláticas por parte de especialistas.

Comentó que otra preocupación que existe es el consumo de la llamada droga zombi, que al consumirla produce efectos como darse golpes en la cabeza o morder a la gente, es por eso que se encuentran preocupados.

Agregó que es importante trabajar en coordinación con la frontera de Piedras Negras, ya que si existe algún caso, poder tomar las medidas convenientes para ambas fronteras.