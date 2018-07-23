Buscan disminuir violencia en el noviazgo

Alerta municipio sobre las diferentes manifestaciones de violencia en las parejas y, cómo advertirlo para evitar incidentes.

En su cuenta oficial, la alcaldesa Sonia Villarreal Pérez publica el llamado “Violentómetro”, una herramienta que permite advertir sobre el grado de violencia del que puede ser víctima.

Escribe, “Nuestra Misión tú Luz, Identifica la Violencia”, como una recomendación para identificar la violencia de género y el acoso sexual.

Este aparato es capaz de detectar las escalas de violencia, y se divide en tres niveles diferenciados por colores.

En el primero se advierte sobre maltrato psicológico y emocional, con bromas hirientes, burlas, chantajes, mentiras, infidelidades, y humillaciones.

En el segundo nivel se alerta sobre agresiones físicas como destrucción de artículos personales, manoseos y golpes de “broma” y reales.

En el tercer nivel de urgente, se pasa a daños a la integridad física como encerrar, amenazas de muerte, violaciones e incluso asesinatos.