Buscan en grabaciones a asaltante de anciana

La Agencia de Investigación Criminal informó que se está trabajando en lograr esclarecer el asalto 46 cometido en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Buena Vista Sur, se buscan cámaras de vigilancia en los alrededores para obtener información que permita identificar al responsable.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado de la Fiscalía General del Estado, indicó que se presentó la denuncia en relación al robo con violencia suscitado la mañana del jueves en el negocio de nombre “Faby” situado sobre la calle Chihuahua cruce con Santo Tomás.

Señaló que compareció la propietaria del negocio, Anita “N” de 81 años, quien se encontraba al interior del lugar cuando una persona del sexo masculino ingresó para después amenazarla.

Comentó que proporcionó la información referente al atraco cometido en la tienda de abarrotes para que se proceda a integrar la carpeta de investigación.

Refirió que se buscan cámaras de vigilancia en negocios y domicilios cercanos para poder obtener información que permita lograr identificar al asaltante.

Argumentó que la afectada dijo que vestía una playera amarilla y que días atrás la había asaltado cuando se encontraba también en la tienda de abarrotes.

Manifestó que es muy importante que se realicen los reportes de inmediato y que se presenten las denuncias para poder trabajar realizando investigaciones.

Mencionó que de no existir querellas el trabajo de investigación se complicará y no será posible esclarecer los asaltos y mucho menos capturar a los responsables.