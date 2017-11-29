Buscan que Piedras Negras sea paso para transmigrantes

La Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras (AAAPN), planteó ante el Consejo Económico el tema de los transmigrantes, y sus garantías para viajar por el Estado y México hacia Centroamérica.

El que esta frontera sea la entrada para todas estas personas de Honduras, Guatemala y El Salvador, y no Matamoros, por el tema de la seguridad, debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo Alfonso Bres Patiño, dirigente del gremio aduanal, dijo que es importante estar preparados para no ser rebasados.

Sobre todo en el tema de la operación en puentes, más personal y capacidad para los vehículos, tanto en lado Mexicano como Americano.

De concretarse esta acción, se estiman en 200 trámites diarios, y una gran derrama económica para este puerto fronterizo, por los gastos en gasolina, comida, medicina o incluso hoteles.

A nivel nacional trascendió que los transmigrantes estaban siendo afectados por la delincuencia, en su paso por Matamoros.