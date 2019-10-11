Buscará la CTM hacer convenios con Infonavit

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en la región Norte de Coahuila, Leocadio Hernández Torres, buscará convenios con Instituciones como Infonavit, para “congelar” o reducir deudas de trabajadores afectados por los paros técnicos en Piedras Negras, derivado de la huelga de General Motors en Estados Unidos.

Dijo que son 400 trabajadores en Lear y alrededor de 200 en Elektrokontakt, quienes están en esta situación de paros.

“Obviamente esperamos que se solucione este movimiento y que no haya más repercusiones tanto en esta frontera como en otros Estados”, indicó.

El dirigente sindical dijo también que se está dialogando con las empresas, para llegar a acuerdos.

“La CTM está tratando de apoyar lo más posible a los trabajadores y hay total disposición de las Plantas”, sostuvo.

Mencionó acuerdos por encima de lo que marca la Ley, como 50 por ciento de salarios y bonos, e incluso pago de vacaciones anticipadas.

Además, dio a conocer que se está platicando con el Infonavit, para ver que se reduzcan los adeudos mientras dura esta situación.