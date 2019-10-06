Cae sospechoso con 6 celulares

Juan Carlos N. fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal al detectarle seis teléfonos celulares mismos que no pudo acreditar la propiedad, los hechos se registraron en el sector Año 2000.

Luis Humberto García comisario de la corporación, informó que elementos a bordo de una patrulla realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la colonia antes mencionada.

Indicó, que al pasar sobre las calles San Isidro y Juan de la Barrera, los uniformados detectaron a una persona del sexo masculino en actitud sospechosa.

Señaló, que se le marcó el alto para después practicarle una revisión corporal, los policías le encontraron seis teléfonos celulares de diferentes marcas.

Comentó, que al ser cuestionado sobre la procedencia de los aparatos, cayó en varias contradicciones.

Refirió que no pudo comprobar la propiedad de los teléfonos celulares, por lo que fue detenido y remitido a la cárcel.

Argumentó, que sería puesto a disposición del Ministerio Público con el respectivo informe policial homologado elaborado por elementos de la Policía Preventiva Municipal que participaron en el arresto.

Manifestó que ya será la autoridad ministerial la encargada de integrar una carpeta de investigación para determinar si los objetos asegurados fueron robados por el sujeto detenido.

Mencionó que en un lapso de 48 horas se estará resolviendo la situación legal del joven detenido en el sector Año 2000, por lo que se indagará si podría estar implicado en delitos de robo.