Cafre se vuelca en el República

Daños materiales cuantiosos y dos personas con lesiones por fortuna no graves, fue el saldo de una aparatosa volcadura suscitada sobre el bulevar República a la altura de la colonia La Hacienda.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que se reportó al sistema de emergencias 911 un accidente.

Indicó que unidades de Tránsito y

Vialidad se trasladaron al lugar para que los elementos tomaran conocimiento.

Señaló que sobre el carril de alta velocidad del transitado bulevar estaba volcado un automóvil compacto, el cual quedó sobre su costado izquierdo.

Comentó que se trata de un Nissan March color blanco, modelo 2018 con placas del estado de Coahuila; propiedad de la compañía DataCom Internet con número económico 0367.

Refirió que en el lugar se entrevistaron con Juan Leonardo Gámez Sámago de 26 años, quien dijo ser el conductor de la unidad y con Alfonso Gutiérrez de 31 años, quien iba de acompañante.

Argumentó que el joven dijo que había perdido el control de la dirección cuando circulaba sobre el transitado bulevar, debido a que le tronó un neumático, pero testigos comentaron que circulaba a exceso de velocidad.

Manifestó que los daños materiales fueron de consideración, por lo que se revisaría si había daños en el camellón central propiedad del municipio.

Mencionó que de existir daños se aseguraría la unidad en garantía para que se procediera a llegar a un arreglo a fin de efectuar el pago correspondiente.

Agregó que se solicitó la presencia de una grúa para que efectuara maniobras y asegurara el vehículo compacto, el cual quedó muy dañado tras la volcadura.