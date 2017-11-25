Cambio de estafeta en la Facultad de Administración y Contaduría UAdeC

Tras concluir el proceso de elección en la Facultad de Administración y Contaduría, Verónica Villareal será la nueva directora por el trienio 2017-2020.

La catedrática venció en las elecciones a Gerónimo Juárez.

Villareal sustituirá en el cargo al contador Juan Rojo Ayala, quién declinó la reelección por cuestiones personales.

“Aquí no hubo contienda, sino un evento democrático,

ahora me corresponde agradecer los votos y trabajar de forma unida para entregar mejores profesionistas”, señaló Villareal.

Ayer mismo recibió cientos de felicitaciones del sector productivo, entre ellos la alcaldesa electa Sonia Villareal Pérez y el edil Fernando Purón, quienes aseguraron un buen trabajo de la catedrática al frente de la facultad.

Ayer mismo la nueva directora de la facultad, presidió un foro impartido por la diputada Lariza Montiel Luiz.