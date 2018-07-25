Canacintra califica de positivos los cambios que propone AMLO para la frontera

Una repercusión positiva en salarios e inversiones en la frontera, generará la propuesta del nuevo Gobierno Federal para recudir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), consideró Carlos López.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformaciones (Canacintra) en Piedras Negras, señaló que trabajadores, empresarios y consumidores serán los más beneficiados.

Los inversionistas tendrán las mejores condiciones para hacer negocio.

Con la baja del ISR, las empresas instaladas podrán incrementar los salarios de sus trabajadores, que es otra de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y con la baja del IVA se va a apoyar a los consumidores”, reiteró.

En ambos casos, dijo, el propósito es fortalecer la economía de la frontera.

López Obrador pretende disminuir al 20 por ciento el ISR y un 8 por ciento el IVA.