Cancela la Federación recursos a la frontera

El delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, reveló ayer que en 2020 los recursos serán redireccionados a otras ciudades y señaló que en esta frontera sólo se terminarán las obras que se iniciaron este año.

“La realidad es que la necesidad del país es muy grande. Este año entraron al proyecto 15 ciudades y el próximo serán otras distintas para que haya inversiones en otros Municipios”, explicó.

“Insisto: el recurso de mejora y desarrollo urbano se va a concentrar en ciudades distintas y en polígonos distintos”.

Agregó, que los recursos del próximo año son para nuevos municipios, cuya finalidad es generar desarrollo económico y mejora de vida de sus habitantes.

Asimismo, el delegado federal indicó, que la inversión en Piedras Negras y Ciudad Acuña de más de mil millones de peso, mejorará las condiciones para que no se vea esa gran diferencia entre las ciudades de la frontera de Texas y que luego los “retrate como tercermundistas”.

“Pero principalmente -reiteró- dará mayores oportunidades a los que menos tienen, como parte del proyecto de redistribución del ingreso del que habla el Presidente de México constantemente.

“Y en Coahuila tenemos a Piedras Negras y Acuña como parte de ese gran proyecto”, aseveró.