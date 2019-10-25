Caos y destrozos por ingreso de frente frío

Daños como árboles caídos, sectores en áreas bajas con ligeras inundaciones y colonias sin energía eléctrica, fue el saldo de la entrada del frente frío número 7 en Piedras Negras.

La tarde del jueves como lo había marcado el pronóstico del tiempo, el clima cambió de forma intempestiva.

Un viento fuerte acompañado de lluvia y un marcado descenso en la temperatura se hicieron sentir.

El Centro de Prevención de Desastres de Piedras Negras, ya había dado a conocer que la temperatura descendería drásticamente con la entrada del frente frío número 7.

El fuerte viento empezó a hacer estragos al grado de arrancar ramas de árboles en diferentes puntos de la ciudad.

De igual forma una intensa lluvia no se hizo esperar provocando afectaciones ligeras en las partes bajas de la ciudad.

El descenso en la temperatura se sintió de forma rigurosa al grado de llegar hasta los 9 grados centígrados.

Los reportes de afectaciones o estrados no se hicieron esperar al sistema de emergencias 911.

Corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia estuvieron al pendiente en todo momento para brindar apoyo.

Algunas ramas grandes de árboles cayeron obstruyendo vialidades.

También algunas colonias de la ciudad se vieron afectadas por la interrupción de energía eléctrica a consecuencia del fuerte viento.

Protección Civil y Bomberos, al igual que la Policía Preventiva Municipal estuvieron realizando recorridos de forma constante para apoyar a familias que lo requieran.

Por fortuna no se reportaron situaciones de mayor relevancia como inundaciones severas o daños materiales de consideración.