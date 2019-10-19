Capacitan a personal de SS sobre cuidados paliativos

Coahuila sigue marcando la pauta nacional en cuidados paliativos de primer nivel y muerte digna, con la implementación de dicho modelo que incluyen Jornadas de Enfermería, Talleres y Congreos Médicos.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Héctor Hermilo Rodríguez González, informó que este viernes se llevó a cabo en Piedras Negras la Quinta Jornada de Enfermería en el teatro Vasconcelos, basados en los cuidados paliativos preventivos.

Explicó que el objetivo es ofrecer un servicio de calidez en etapas críticas o terminales de la vida.

La Jornada fue organizada por enfermeras del Hospital General de Piedras Negras.

Recordó que el secretario de Salud, Roberto Gómez Bernal, fue invitado a compartir experiencias en la Cámara de Senadores ante expertos de salud nacional, sobre los cuidados y medicina paliativa que se implementan en Coahuila, para una calidad de vida y la muerte digna a los pacientes paliativos..

“Ayudar a bien morir al paciente en fase terminal, es algo que se tiene en Coahuila, y las Jornadas, talleres y congresos han permitido la capacitación de 390 profesionales en todo el Estado”, señaló el jefe de la Jurisdicción Sanitaria.