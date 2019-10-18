Capacitan en aplicación de vacunas en el SS

Con la finalidad de reducir la cifra de pacientes con influenza en la Región Norte de Coahuila en este otoño-invierno, ayer la Secretaría de Salud capacitó a todo el personal de Jurisdicción Sanitaria No. Uno, para la correcta aplicación de la dosis en toda la población.

“Queremos mantener en ceros el número de casos positivos y desde luego evitar fallecimientos”, aseguró el doctor Héctor Hermilo Rodríguez.

Dijo que las indicaciones son vacunar a toda la población, incluyendo adultos de 60 años, menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

El personal estará trabajando en dispensarios ubicados en la Mundo Nuevo, Buenos Aires, Lázaro Cárdenas, Villa de Fuente y en el Ejido Piedras Negras.

Además, contarán con brigadistas para vacunar a grupos mayores de trabajadores o estudiantes, en centros de trabajo o escuelas.

“La vacuna ayuda a que sea menos fuerte el padecimiento”, indicó.

Asimismo, recordó que la campaña iniciará formalmente este lunes 21 de octubre, con las primeras 10 mil dosis de la vacuna.

Por otra parte, dio a conocer que se intensificaron las fumigaciones en diversos sectores de la población, tras las lluvias y la presencia de mosquitos.

Vacuna contra la influenza será aplicada a toda la población.