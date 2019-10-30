Cargaban más de 30 dosis de heroína

Marisol “N” de 24 años, Mario “N” de 45 años y Leopoldo “N” de 37 años, fueron arrestados en posesión de más de 30 envoltorios conteniendo heroína, su detención se llevó a cabo en la Zona Centro.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en el primer cuadro de la ciudad.

Después de transitar por varias arterias, los oficiales detectaron a tres personas las cuales se mostraban en actitud sospechosa.

Al notar la presencia de la patrulla de la corporación policiaca empezaron a correr, registrándose una persecución.

Cuadras más adelante las tres personas fueron alcanzadas por los uniformados, por lo que se les practicó una revisión.

A todos se les encontraron envoltorios de plástico conteniendo una sustancia viscosa, por lo que al ser revisada resultó ser la droga denominada heroína.

Eran más de 30 envoltorios los que portaban entre los tres, por lo que fueron remitidos a la cárcel preventiva.

Se elaboró el informe policial homologado, para después realizar la consignación ante el Ministerio Público.

Se integrará una carpeta de investigación por el delito de posesión de narcóticos, por lo que en las próximas 48 horas se resolverá su situación legal.

Cabe mencionar que en días pasados cinco personas del sexo masculino fueron detenidas en posesión de 14 kilos de marihuana en el sector Roma, tres eran originarios de Honduras, mientras que los otros dos eran de nacionalidad mexicana.