Catean otra casa de seguridad

EAGLE PASS, TEXAS.- Durante sorpresivo operativo, Oficiales de Inmigración y Aduanas (ICE) y Agentes de la Patrulla Fronteriza, catearon una Casa de Seguridad en pleno centro de Eagle Pass, y arrestaron a un grupo de indocumentados.

Se trata de la sexta Casa de Seguridad desmantelada por los Agentes Federales, en lo que va de 2018.

La vivienda se encontraba en el sector Loma Bonita, en la calle Progreso.

El operativo causó alarma entre los vecinos y automovilistas, por el despliegue táctico y la gran cantidad de patrullas.

Tom Schmerber, sheriff del Condado de Maverick, confirmó que el operativo fue para arrestar a traficantes de humanos y rescatar a indocumentados.

Además dijo que solo participaron como apoyo.

Señaló que los operativos son necesarios para evitar que pandillas criminales utilicen este Puerto de Entrada antes que extiendan sus actividades delictivas.