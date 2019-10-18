Celebra CTM pacto de General Motors

Leocadio Hernández Torres, dirigente regional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), calificó como “muy bueno” el potencial acuerdo que logró General Motors y el Sindicato de Trabajadores en Estados Unidos este jueves.

“Son buenas noticias sin duda, pero hay que esperar a que se solucione este caso definitivamente”, afirmó.

La huelga tuvo repercusiones en al menos cuatro maquiladoras en la Región, proveedoras de auto partes de GM, quienes realizaron paros técnicos durante más de 15 días.

El acuerdo será firmado en las próximas horas.

Mientras tanto, maquiladoras como Magna Asientos de Allende, comunicó a sus trabajadores este jueves, la conclusión del paro técnico.

Otras como Lear o Electrokontakt en Piedras Negras, seguramente lo harán en los próximos días.

El paro técnico en la Planta Manga, consistió en pagar hasta el 50 por ciento de los salarios a sus trabajadores, que no laboraron ese tiempo.

En el caso de Piedras Negras se fueron a descansar entre 400 y 500 trabajadores, con un 70 por ciento de sus sueldos y el 100 por ciento en bonos.