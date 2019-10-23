Celebran militares a los médicos en su día

La mañana de este miércoles se llevó a cabo la celebración del día del médico en las instalaciones del 12 Regimiento de Caballería Motorizada, dónde estuvieron presentes galenos de la localidad y de los cinco manantiales de todas las instituciones de salud, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.1, Hermilo Rodríguez González.

Indicó que la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria número 1 reconoce la labor de los médicos de Piedras Negras y los 5 Manantiales del IMSS, ISSSTE, Magisterio y todas las instituciones de salud.

"Ofrecimos un buen almuerzo por parte de la Secretaría de Salud, doctor Roberto Bernal, para celebrar a todos los médicos en su día", expresó.

Recalcó que estuvieron médicos de diferentes centros de salud, estuvieron también los catedráticos de la escuela de medicina.

Finalmente, Rodríguez González agradeció al 12 Regimiento de Caballería Motorizada por las atenciones que presentó y sobre todo al gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís por el apoyo tan grande que otorgó a la Secretaría de salud y a la Jurisdicción Sanitaria para hacer este evento.