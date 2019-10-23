Celebrarán católicos 46 rosarios a la Virgen

La Diócesis de Piedras Negras invitó a la población en general a participar en los 46 rosarios, destacando la devoción profunda del mexicano con la Virgen de Guadalupe, señaló el sacerdote Juan Armando Renovato, vocero de la Diócesis de Piedras Negras.

El inicio será el 27 de octubre hasta el 11 de diciembre, por lo que las parroquias tendrán horarios diferentes y también las personas pueden acercarse a su templo para ofrecer su casa para rezar.

El presbítero recordó que los rosarios están fundamentados en el manto estampado con 46 estrellas de la virgen, y se ofrecen para prepararse a la fiesta de la virgen el 12 de diciembre.

En el rosario, se desarrollan parábolas de reflexiones diarias tomadas de los evangelios, y permite edificar a la familia sobre la roca, aunque vengan dificultades estas se superan porque son fuertes como la roca de Dios.

En cada lugar organizado los rosarios se tendrán como material el folleto “En comunidad con María construyendo el reino” y se distribuye en toda la gente, lo mismo los cantos incluidos en este folleto.

Donde se rezan los rosarios, se recomienda llevar una biblia para leer las parábolas, un collar rosario para cada persona y cantos para todos los que participen, material que se pude conseguir en las diferentes parroquias.

El sacerdote Juan Armando Renovato, vocero de la Diócesis de Piedras Negras.