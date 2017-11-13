Cierra Coahuila el 2017 con 40 comedores comunitarios

El coordinador estatal de comedores comunitarios de SEDESOL, Tadeo Vargas Pérez, dio a conocer que habrá continuidad en los comedores comunitarios que benefician a más de 5000 personas de la tercera edad y a población vulnerable en las comunidades de Coahuila.

Dijo que cerrarán el año con más de 40 comedores operando, serían seis más de los que se inició el año operando y aumentando el padrón de beneficiarios.

Comentó que es un programa que se ha aceptado muy bien, el cual consiste dar los alimentos diarios de lunes a viernes, en algunas partes es desayuno y comida y en otros comida y cena, dependiendo el sector.

Agregó que son 27 millones de pesos lo que se han invertido en el programa de comedores comunitarios que benefician a más de 5000 personas de la tercera edad y a población vulnerable.