Cierra oficinas el Comité municipal Electoral

Con el desmonte y entrega de todo el equipo y las instalaciones, concluyó el Comité municipal Electoral el proceso político 2018.

José María Muñoz dijo que el equipo será trasladado a las oficinas del Comité en Saltillo, y esta misma semana dejarán las oficinas.

“El proceso electoral terminó el domingo pasado, al no haber impugnación alguna de partidos políticos en las elecciones locales”.

Confirmó que las elecciones fueron ganadas por Morena y su candidato Claudio Bres Garza, por más de 9 mil votos, gracias a la suma del Partido del Trabajo y de Encuentro Social, con casi 7 mil votos.

En la elección participaron ocho partidos y hubo dos coaliciones.

Ocho partidos políticos participaron en las elecciones locales.