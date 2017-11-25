Cierra SIMAS calles

Ciudad Acuña, Coah.- A cerca de 300 mil pesos llegará la inversión para rehabilitar el tramo de colector colapsado en la calle Guerrero entre 16 de Septiembre y 5 de Febrero que está colapsado.

José Luis Salinas Galán, director de SIMAS, (Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento), dijo que cuando menos se llevarán dos días en realizar estos trabajos que ya no podían esperar y que de hecho se seguirá trabajando en este sector.

Obras que resolverán la problemática que ahí existía de afloramiento de aguas negras.

El Sistema emitió boletín para dar a conocer en el que se disculpa por las molestias que causará y señala: El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento Acuña –SIMAS– informa que, por trabajos de rehabilitación de la línea de drenaje en la Col. Benito Juárez, se cerró temporalmente a la circulación un tramo de la calle Guerrero, entre calles 16 de Septiembre e Hidalgo, labores que se realizarán durante tres días, iniciando ayer jueves 23 y terminando tentativamente este sábado 25 de noviembre del 2017. Para los automovilistas que circulan por la calle Guerrero, el tráfico se desvía al llegar a la calle Hidalgo, por parte de oficiales de Seguridad Pública.

Es de vital importancia la realización de estas acciones, debido a que la línea de drenaje original se encuentra colapsada, causando varios problemas a los vecinos de este sector. Con la introducción de nueva tubería, la calidad en el servicio mejorará y la vida útil del sistema de drenaje será mayor.

En SIMAS Acuña, agradecemos de antemano su comprensión, por las molestias que estos trabajos puedan causar.

