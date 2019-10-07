Cierran caso de fallecido en vía pública

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la persona que fue encontrada sin vida en la parte posterior de un templo ubicado en la zona Centro murió de causas naturales, se trata de Eloy de la Cruz de 48 años.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la Unidad Masiva, informó que la tarde del domingo se atendió un reporte de la localización de una persona muerta.

Indicó que el hallazgo se realizó a espaldas del templo Bethesda situado sobre la calle Guerrero entre Zaragoza y Morelos.

Señaló que elementos de la Policía Preventiva Municipal y Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento.

Comentó que al confirmarse el deceso el área fue acordonada de inmediato para evitar el paso a personas ajenas al caso.

Refirió que se recabó información con personas que laboran en el templo, por lo que el fallecido fue identificado como Eloy de la Cruz de 48 años originario de Monclova.

Argumentó que el ahora occiso estaba encargado de cuidar el templo, a simple vista el cuerpo no presentaba huellas de violencia.

Manifestó que se realizó el traslado al Servicio Médico Forense en el edificio de la Fiscalía General del Estado.

Mencionó que se le practicó la autopsia por parte del médico legista, la causa fue debido a un infarto, descartándose una muerte violenta.

Agregó que una vez determinándose que la persona falleció de causas naturales la carpeta de investigación se da por concluida.