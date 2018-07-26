Club Rotario Empresarial apoyará a niños y jóvenes en educación y salud

Piedras Negras, Coah.- Para el nuevo año del Club Rotario Empresarial de Piedras Negras se proyectan beneficios para niños y jóvenes, principalmente en la mejora del entorno educación y salud.

Tras tomar posesión como el presidente entrante del organismo, José Manuel Maldonado Wong explicó que entre los proyectos se incluye otorgar becas escolares a jóvenes que cubrirán sus inscripciones y útiles, incluido el transporte de los planteles educativos, además de instalar 20 plantas de ósmosis inversa en igual número de escuelas, para mejorar la calidad del agua.

Además se acercarán operaciones a los niños que sufren labio leporino y paladar hendido, junto a rehabilitación de habla, operaciones de cataratas para adultos mayores, entre otras acciones de beneficio a la población local.

Dentro de su gestión por un año, espera mejorar el entorno de niños y jóvenes, pero reconoció que es difícil superar a sus antecesores, ya que han realizado trabajos interesantes en la ciudad.